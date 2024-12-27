Narin cinayetinde tüm sanıklar suçlu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aralarında tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 sanık, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mütalaayı açıklayan savcı, tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirdi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'İştiraken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.