Narin Güran’ın köyünde derin sessizlik

DİYARBAKIR'DA 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası Tavşantepe köyünde jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Köyde tam bir sessizlik hakimdi. Adeta bir sessizlik ortamına bürünen köyde, jandarma ekipleri nöbetteydi. Narin Güran'ın mezarının bulunduğu bölgedeki güvenlik, cinayet davasıyla ilgili gelişmelerin takip edildiği bu günlerde özellikle artırılmıştı. Mezarı başında dua eden köylüler dikkat çekerken, Narin'in mezarına çiçek bırakmaya gelenlerin yoğunluğu da gözlendi. Minik Narin'in mezarı, canlı çiçekler yerine solmaması için plastik çiçeklerle donatılmıştı. Ziyaretçilere, çiçeklerin canlı bırakılmamasının, "hiç solmasın" düşüncesiyle yapıldığı aktarıldı.