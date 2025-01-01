600 milyon lira ile neler yapılır?

Çeyrek biletlere isabet eden büyük ikramiyenin birisi İzmir'e çıktı. Akıllara zarar bu ikramiye ile neler satın alınabilir, bir bakalım.
İstanbul Boğazı Yeniköy'de 5 oda 2 salon 4 katlı yalı
Tanesi 72 milyon liradan Büyükada'da 8 tarihi yalı
Tanesi 44 milyon liradan 136 adet lüks spor araba
Tanesi 100 milyon liradan 6 tane 3 katlı süper lüks yat
Tanesi 60 milyon liradan Bodrum'da 10 tane süper lüks tripleks villa
Tanesi 120 bin liradan 5000 adet lüks saat
Tanesi 670 bin dolardan ABD New York'ta 25 tripleks villa
1.7 milyon dolarlık 11 özel jet
125 bin adet çeyrek altın