600 milyon lira ile neler yapılır?

Çeyrek biletlere isabet eden büyük ikramiyenin birisi İzmir'e çıktı. Akıllara zarar bu ikramiye ile neler satın alınabilir, bir bakalım.

İstanbul Boğazı Yeniköy'de 5 oda 2 salon 4 katlı yalı

Tanesi 72 milyon liradan Büyükada'da 8 tarihi yalı

Tanesi 44 milyon liradan 136 adet lüks spor araba

Tanesi 100 milyon liradan 6 tane 3 katlı süper lüks yat

Tanesi 60 milyon liradan Bodrum'da 10 tane süper lüks tripleks villa

Tanesi 120 bin liradan 5000 adet lüks saat

Tanesi 670 bin dolardan ABD New York'ta 25 tripleks villa

1.7 milyon dolarlık 11 özel jet

125 bin adet çeyrek altın