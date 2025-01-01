Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları araştırılıyor. Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Amorti rakamları hangileri? Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? soruları merak ediliyor. İşte 2025 Milli Piyango sorgulama ekranı...

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 1O52448 olarak açıklandı.

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti.

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AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

Amorti 2 ve 7 rakamlarına isabet etti.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ BÜYÜK İKRAMİYE KİME VE HANGİ İLE ÇIKTI?

600 milyon TL olan büyük ikramiye Osmangazi, BURSA, Muratpaşa, Antalya, Bergama, İZMİR'de satılan biletlere isabet etti.

İkramiye 3 bilete çıktığı için 150 milyon lira yerine 200 milyon lira olarak dağıtılacak.