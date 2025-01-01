Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor

7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı kanlı soykırım, bir insanlık utancı olarak tarihe geçti.

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde konuştu.

Bilal Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz ayaktayız, Gazze'deki zulmü lanetlemek için buradayız. Biz sabah kadar taze, sabah kadar heyecanlıyız. Öfkemizle, protestolarımızla, dualarımızla buradayız. Gazze yalnız değil. Hep yanlarında olduk, inşallah hep yanlarında olacağız. Değerli kardeşlerim bugün Gazze'de soykırımın 453. günü. Siyonist İsrail Gazze'de kadınları, çocukları, gazetecileri, bilim insanlarını katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, üniversitleri, kiliseleri hedef alıyor. Evlere, sığınaklara alçakça saldırıyor. 453 günde çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu soykırım Lübnan'a Suriye'ye uzanıyor ancak devamlı olarak Gazze'yi hedef alıyor. İsrail bu soykırımı kendi başına yapmıyor. Dünyanın birçok ülkesi bu insanlık suçunun ortağı. Gazze'de sadece masum siviller değil insanlık ölüyor. Nerede kadın hakları, nerede insan hakları. Bütün Batılı değerler hem Gazze'de hem Batı'da öldü. Kendilerinden olmayanlara hak tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Biz kimseden merhamet dilenecek değiliz. Allah'ın mazlumlara olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleşecektir. Ayasofya nasıl zincilerinden kurtulduysa Şam, Emevi Camii nasıl eli kanlı bir dikdatörün elinden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da Filistin'de de doğacaktır inşallah. Biz önce kendimize güveneceğiz. İman varsa sınırsız imkan olduğuna iman edeceğiz. Suriye'de Müslümanlar sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze'de kuşatmadan zaferle çıkacak.

Dün Ayasofya'nın açılması hayaldi, bugün kapıları ardına kadar açık. Dün Emevi Camii'nde namaz kılmak hayaldi. Bugün kapıları açık, minareleri özgür. Bugün Kudüs hayal gibi gelebilir ama öyle değil. İnşallah bu millet bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir Allah'ın izniyle. Her şey inanmakla başlar. Önce inanmak sonra çalışmak lazım. Buradan bu muhteşem topluluğun içerisinden bu Müslüman sabahtan Gazze'ye Suriye'ye sesleniyorum. Biz buradayız. Sizleri unutmadık unutmayacağız. Acılarınız bizim acılarımız. Sevinciniz bizim sevincimiz. Zaferiniz inşallah bizim zaferimiz. Hep yanınızdayız. Hep yanınızda olacağız."

DÜNYA GAZZE'DEN YÜKSELEN FERYADA SESSİZ

Her fırsatta insan hakları ve demokrasi dersi veren Batılı ülkeler ise Gazze'deki zulme tek kelime etmedi. Evlerin, hastanelerin hatta ambulansların bile bombalandığı, kadınların ve çocukların 'terör hedefi' olarak gösterilerek ölüme itildiği, bebeklerin ya açlıktan ya da soğuktan donarak öldüğü Gazze'den yükselen feryatları duymazdan, görmezden geldi.

GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜME TERK EDİLDİ

7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarda 106 bin 624 yaralının, 44 bin 930 can kaybının olduğu belirtilirken, bombardımanlarına devam eden İsrail Gazze'ye tek bir insani yardımın girmesine bile izin vermedi. Milyarlarca insanın gözü önünde bir toplum ölüme terk edilirken Türkiye, İsrail zulmüne karşı en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriydi. 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslüman halkın yanında olmaya ve onların sesini dünyaya duyurmaya devam eden Türkiye, Filistin'in mücadelesini her alanda gündeme getirdi.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Sosyal medyada ise bugünkü Gazze yürüyüşü için çeşitli çağrılar yapılıyor. İsrail'in soykırımına "dur" demek için gerçekleştirilecek yürüyüşe oyuncu, yazar, futbolcu ya da siyasetçilerin de katılması bekleniyor. Tarihi yürüyüşte, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınması ardından yüzbinlerce kişi Galata Köprüsü'ne doğru yürüşe başladı.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ, SULTANAHMET, FATİH, SÜLEYMANİYE VE EMİNÖNÜ YENİ CAMİ TOPLANMA ALANI OLARAK BELİRLENDİ

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne yürüyüş başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yürüyüşte önemli mesajlar verdi.

İsrail'i lanetleyip, Filistin'deki insanlık suçuna vurgu yapan Beşinci, "Filistin'i asla unutmuyoruz. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

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