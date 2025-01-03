İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 71 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.

Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 7 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin es-Sabra bölgesinde yer alan bir evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bombalanan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıya ulaştıkları ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ez-Zevayide beldesinde toplanan vatandaşı hedef aldı.

Zevayide beldesinde düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki eve düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli öldü

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine, İsrail'in Gazze Şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yetkililer, saldırılarda ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının yıkıma ve ağır hasara yol açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.