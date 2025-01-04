İsrail, Gazze Şeridi’nde son iki haftada 490 Filistinli öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 456 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 273 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son iki haftada 490 kişi hayatını kaybetti, 1283 kişi yaralandı.

İsrail'in gece düzenlediği saldırılarda en az 28 Filistinli hayatını kaybetti

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 28 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişiye ise ulaşılamadı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "Semara" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçağının Gazze kentinin orta kesiminde bulunan ed-Durc Mahallesi'ndeki "Şevbeki" ailesine ait bir evi bombaladığı saldırıda erkek ve hamile eşi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Celal Caddesi yakınında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara yönelik saldırısında da en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "el-Gule" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ise yaralanan iki kişi kurtarılırken, kayıp 11 kişiye ise enkaz altında ulaşılamadı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde "eş-Şerif" ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 3 kişiye ise ulaşılamadı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinin Eel-Arabiyye bölgesinde bir grup Filistinliye yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'un merkezinde düzenlenen saldırıda yaralanan bir Filistinli de yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki birçok ev ve yapıyı yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 717'ye, yaralı sayısı da 108 bin 856'ya yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.