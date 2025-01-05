Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı resmi törenlere "sıfır hata" prensibiyle hazırlanıyor

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde turkuaz renkli üniforma giyen tek askeri birlik olma özelliğini taşıyor.

Alay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen devlet törenlerinde görev alıyor.

Alayın tarihi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Takımı olarak kurulan birlik, Ağustos 1920'de Muhafız Bölüğü, 16 Ekim 1920'de ise Muhafız Taburu haline getirildi.

Muhafız Taburu, Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı zamanlarında İkinci İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a katıldı.

Katıldığı muharebelerde 22 şehit ve 69 gazi veren tabur, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'ya dönerek asli görevi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanını koruma görevine devam etti.

Tabur, 1 Haziran 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Alayı haline getirildi ve 16 Mayıs 1953'te ise Riyaset-i Cumhur Muhafız Alayı yani bilinen haliyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı adını aldı.

TÖRENLERE HAZIRLIK

AA ekibi, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı personelinin disiplin ve özveriyle gerçekleştirdiği tören hazırlık çalışmalarını görüntüledi.

Yapılacak her törenin hazırlığı kapsamında, ilk olarak törende görev alacak personel boy sırasına alınıyor. Boy sırası alındıktan sonra takımlar 3 mangalı, mangalar 9 tören personeli olacak şekilde kuruluş oluşturulmaya başlanıyor.

Kuruluş oluşturulduktan sonra tören tipine göre daha önceden hazırlanmış olan isim listesi şablonlarına isimler yazılıyor. Daha sonra kıyafet ve teçhizat kontrolüne geçiliyor.

Personelin tören öncesi kıyafet ve teçhizat kontrolünün yapılması şekil disiplini için büyük önem taşıyor. Manga ve takım komutanları, kendi kıyafetlerini giydikten ve kontrolünü yaptıktan sonra içtimaya çıkan personelin kıyafetini toplu şekilde kontrol ediyor.

Kıyafet kontrolü esnasında bütün ayrıntılar gözden geçiriliyor ve varsa belirlenen eksikler en kısa sürede giderilerek personel törene hazırlanıyor.

Hazırlığa ilişkin tüm aşamalar tamamlandıktan sonra personel tören safhasına geçiyor. Bu kapsamda, ilgili tören tipine göre "kusursuz" bir şekilde görev faaliyeti yerine getiriliyor.

MİLLİ MARŞLARIN ORİJİNAL NOTALARI İLE ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Konser ve Tören Hizmet Ekip Komutanı Yüzbaşı Alper Topçu ise Bando Birliği'ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tören görevi bize iletildiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla milli marşların orijinal notalarını biz kendimiz alıyoruz. Milli marşların orijinal notalarını arkadaşlarımıza dağıtıyoruz, onlar bireysel çalışmalarını yapıp toplu müzik salonunda toplu halde çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaklaşık bir gün içerisinde notaları hazır hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıfır hata prensibiyle törenimizi icra ediyoruz. Ekibimiz 42 kişiden oluşuyor, üflemeli ve vurmalı çalgılar üzerine daha çok bakır nefesliler, kamışlı nefesliler ve vurmalı enstrümanlarımız var."