İsrail, Gazze kentine bombardımanı yoğunlaştırdı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 457 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 88 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 805'e, yaralı sayısının da 109 bin 64'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ HAN YUNUS'TA "HULUV" AİLESİNE AİT BİR EVİ BOMBALADI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladığını ifade etti.

Saldırının ardından evin enkazından bir Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.