Şarlatan fenomen gözaltına alındı

Fenomen Murat Övüç, yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Övüç, uçakta türban takarak o anları takipçileriyle paylaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta türban taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.