Türkiye Sarıkamış’ta şehitler için yürüdü

BAKANLAR GÖKTAŞ VE BAK, YÜRÜYÜŞTE DUYGULARINI AKTARDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere, o kutlu, o mücadeleci ruhu burada hissetmenin çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle, şehit yakını ve gazi ailelerle, şehit çocuklarıyla Sarıkamış'ta bulunduklarını söyledi.



Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Burada 110 yıl önce ecdadımız vatan, bayrak ve ezan uğruna şehit düşmüştür. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu yürüyüşü burada yapıyoruz. Her yıl 7'den 70'e, küçükten büyüğe daha kalabalık bir şekilde herkesin bu manevi ortama dahil olması bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Vatan, bayrak ve ezan uğruna hayatlarını kaybetmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlerle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Sarıkamış'ta bulunduklarını belirterek, Allahuekber Dağları'nda canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.