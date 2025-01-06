Derya Bedavacı’dan Ferdi Baba’ya saygı

Arabeskin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, haftasonu memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu. Alsancak'taki bir mekanda sahne alan sanatçı, her zamanki gibi kalabalık bir dinleyici kitlesiyle bir araya geldi. Hasta haliyle mikrofon başına geçen Bedavacı, bu durumu kimseye belli etmeden enerjik bir geceye imza attı.

GÖZ DOLDURDU

Her konserinde olduğu gibi repertuarında arabeskin ustalarına da yer veren Derya Bedavacı, birkaç gün önce yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'u anmadan geçemedi. "O aramızdan ayrılmış olsa da kendisini ve eserlerini asla unutamayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her sahneye çıktığımda mutlaka Ferdi Baba şarkılarını söyleyeceğim" diyen Bedavacı, gecede merhum sanatçının sevilen çalışmalarına daha fazla yer verdi. Damar şarkılarıyla mekan müşterilerini efkarlandıran başarılı müzisyen, hareketli parçalarıyla herkesi bir anda coştururken, kendisi de danslarıyla eşlik etti.