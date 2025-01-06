İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde katliamlarını artırdı

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası için yürütülen dolaylı müzakereler devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayının ardından İsrailli heyet, esir takası müzakerelerine katılmak için 3 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Suudi Arabistan'ın Şark gazetesi, Hamas'ın ateşkese varılması halinde ilk etapta serbest bırakacağı İsrailli esirlerin listesi olduğu ileri sürülen belgeyi yayımladı.

İsrail yönetimi ise Hamas'ın ateşkese varılması halinde serbest bırakmayı planladığı esirlerin listesinin "henüz ellerine ulaşmadığını" bildirdi.

GAZZE'DE SON 4 GÜNDEKİ SALDIRILARDA 272 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Esir takası müzakereleri devam ederken İsrail'in Gazze'deki katliamlarındaki ciddi artış dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2-5 Ocak tarihleri arasında İsrail saldırılarında en az 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun hava saldırıları daha çok Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimlerinde yoğunlaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli öldü, 109 bin 64 kişi yaralandı.