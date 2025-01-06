Sömestr tatili ne zaman? 2025 yarıyıl tatili ayın kaçında?

Sömestr tatili ne zaman? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle tatil planı olan öğrenci ve veliler 2025 yarıyıl tatilinin tarihini araştırıyor. Peki sömestr tatili ayın kaçında? Yarıyıl tatili bu hafta mı başlıyor? İşte MEB takvimine göre yarıyıl tatili tarihi...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

MEB TAKVİMİ TATİL GÜNLERİ 2025

MEB'in takvimine göre;

1) Ramazan Bayramı Tatili : 29,30, 31 Mart ve Ol Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

2) Kurban Bayramı Tatili: 05 Haziran-09 Haziran 2025 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatilin 2,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve

Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.