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Atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in afişi yayınlandı

Atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler'in merakla beklenen afişi yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni toplayan dizi izleyicileri bir yandan aile bağları, aşk ve umut dolu bir yolculuğa çıkarırken diğer yandan zorlu hayat mücadelesinin gerçekçi bir portresini sunacak.

HABER MERKEZİ

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Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in afişi yayınlandı

Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM'den atv ekranları için yeni bir dizi daha!

FEDAKARLIK VE SABRIN ÇİÇEĞİ 'KARDELENLER'

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in afişi sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine topladı. Dizi oyuncularının tam kadro yer aldığı bu renkli afiş, senaryonun dolu dizgin atmosferini yansıtırken, diziye olan merakı daha da arttırdı.

Afişte usta oyuncu Ayda Aksel'in canlandırdığı Hicran karakterinin elinde bir saksı içinde yer alan Kardelen çiçeği, dizinin adına atıfta bulunurken; zemin üzerindeki saksıdan ayrılmış olan kardelen dalı ise dikkatleri üzerine çekti.

Usta isimlerle genç yetenekleri kadrosunda bir araya getiren Kardelenler, izleyicileri bir yandan aile bağları, aşk ve umut dolu bir yolculuğa çıkarırken diğer yandan zorlu hayat mücadelesinin gerçekçi bir portresini sunacak.

Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in afişi yayınlandı

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak…

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler çok yakında atv'de!

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Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in afişi yayınlandı Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in afişi yayınlandı Atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in afişi yayınlandı

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