Marmaris Ferdi’siz denizi sessiz kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Adaköy Mahallesi'nde deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Muğla'da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen 2 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Şarkıları ve oynadığı filmler ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy'de denize sıfır evi ise görüntülendi. Tayfur'un son günlerini geçirdiği ve sessizliğe bürünen evde, ablası ve yeğenleri ile birlikte kaldığı, zaman zaman tekne ile denizde gezintiye çıktığı biliniyordu.

GÜLBEN ERGEN'DEN SERT TEPKİ

ÜNLÜ şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından geride bıraktığı mal varlığı en çok merak edilenler arasına girdi. İddialara göre Tayfur'un ciddi gayrimenkul yatırımları bulunurken, Marmaris'te bir koy ile bir yarımada, Adana'da 50 daire ve 6 villa, İstanbul'da 30 dairesi olduğu gündeme geldi.

Sosyal medyada da çok konuşulan mal varlığıyla ilgili şarkıcı Gülben Ergen sosyal medyasından isyan etti. Ergen bu konunun gündeme gelmesiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Ferdi Abi'nin malından mülkünden size ne? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazi yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun" dedi.