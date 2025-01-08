Türkiye Esra Erol izledi!

HAFTA içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünü Tüm Kişiler kategorisinde yüzde6,19 izlenme oranı ve yüzde 26,90 izlenme payı, alarak ilk sıraya yerleşti.

YAYINDA NELER OLDU?

ESRA Erol'un dünkü yayınında, eşi Şermin hanımın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet bey, eşine ulaşabilmek için yayına katılmıştı. Şermin Karcı ise stüdyoya gelerek kocasının kendisine psikolojik baskı yaptığını, şiddete maruz kaldığını ve eve dönmeyeceğini söylemişti. Eşinin kendisi için karım çok zayıf, çirkin diyerek psikolojisini bozduğunu, fiziksel anlamda aynaya baktığında kendini beğenmediğini, eşinin davranışları yüzünden özgüvenini kaybettiğini söylemişti. Dünkü canlı yayında ise Şermin Hanım "Bugün çocuklarım için Mehmet beye son bir şans veriyorum" dedi. Mehmet ey ise "Herkesin önünde eşimden özür diliyorum. Onu çok kırdım, çok üzdüm" diyerek Şermin hanımdan af diledi.