İsrail’in saldırılarında Gazze’de son 5 günde 70 çocuk hayatını kaybetti

Birimden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son beş günde yaklaşık 70 çocuk şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail'in 16 aydır işlediği soykırımın ağır bedelini ödemeye devam ettiği vurgulandı.

İSRAİL'İN 464 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 46 BİN 565'E YÜKSELDİ

İsrail'in 464 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 464 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 565'e, yaralı sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.