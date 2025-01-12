Los Angeles’taki yangın 5. gününde! 16 kişi hayatını kaybetti

Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.



Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleleri takip eden AA ekibinin edindiği bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.



AA, yanan evlere helikopter ve uçaklarla müdahaleyi, karadan da itfaiye birliklerinin yangının diğer evlere sıçramasını engellemek için aldığı önlemleri görüntüledi.