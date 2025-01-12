Los Angeles’taki yangın 5. gününde! 16 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınlarının 5. gününde alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.
Meteoroloji raporları çöl rüzgarlarının hafta sonu etkili olacağı uyarısında bulunurken itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmasını havadan ve karadan engellemekte zorlanıyor.
Anadolu Ajansı (AA) Los Angeles'ta süren yangınların en büyüğünün yaşandığı, kent merkezinin kuzeyinde yer alan Pasific Palisades bölgesindeki söndürme çalışmalarını izledi.