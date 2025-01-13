İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı okulu ve evleri vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Selahaddin Okulu'nu vurdu.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Cenazeler, yakınlarının göz yaşları içinde bölgedeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde Filistinli "Cerade" ve "Hatir" ailelerinin evini vurdu. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.