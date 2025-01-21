Patronlar CEO’ları aileler çocukları izletiyor

Son yılların meslekleri listesinde ilk sıralarda yer alan dedektiflik mesleğinde yeni trend, büyük cirolu ve birçoğu yurt dışı bağlantılı şirket patronları CEO'larını, zengin aileler de eş takibi yerine evlatları için uyuşturucu ile mücadele için takip ettiriyor.

Aileler, çocuklarının okul ve arkadaş çevrelerini dedektiflik şirketleri aracılığıyla araştırıyor

Özel bir dedektiflik şirketi sahibi olan Ömer İnanç Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda en çok revaçta olan eş takibi, evlilik öncesi araştırma, velayet ve nafaka davalarında delil toplama, adres tespiti ve kayıp araştırması gibi seçeneklerin azaldığını daha çok şirket patronlarının yönetici, ceo ve müdürlerini, rakip şirketlerle başta olmak üzere yaşantısını takip ettiriyor. Diğer revaçta olan ise zengin aileleler artık eş takibi yerine, evlatlarını uyuşturucu ile mücadelede tedbir almak oto kontrol altına almak için takip ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Şirket sahiplerinin, yöneticilerinin kimlerle iletişim kurduğunu öğrenmek için dedektif tuttuğu öğrenildi.

CEO'LAR KISKACA ALINDI

Aynı zamanda kriminoloji uzmanı olan dedektif Ömer İnanç, özel sektör ve kamu dan ofisler için böcek dinleme cihazı araştırma talebi geliyor' dedi.

Özel dedektiflik şirketi sahibi Ömer İnanç şunları söyledi; "Her iş kendine göre kurallar ve yöntemler içermekte ve incelikler taşımaktadır. Her dönemde insanlar güvenliklerine önem vermişlerdir. O yüzden son zamanlarda şirketler rakiplerinden çok artık kendi yönetici, CEO ve müdürlerini takip ettirip adeta gölge gibi nerede nasıl zaman geçirir, ne yer ne içer, kimlerle görüşür, kimlerle toplantı yapar takip ettiriyor. Artık zengin aileler eş yerine evlatlarını uyuşturucu batağına karşı mücadele için takip ettiriyorlar. Bu sayede onlarca aile bu illetten kurtuldu."

İŞTE ÖZEL DEDEKTİFLİK FİRMASI FAALİYET ALANLARI

✓ Adres tespiti ✓ Eş takibi ✓ Sevgili takibi ✓ Aldatılma takibi ✓ Çocuk takibi ✓ Delil toplama ✓ Özel dedektiflik ✓ Araç takibi ✓ Öğrenci takibi ✓ Casus yazılım tespiti ✓ Çocuk arkadaşının araştırılması ✓ Sosyal medya takibi ✓ Kötü alışkanlıkların takibi ✓ İş ortağı takibi ✓ Personel takibi