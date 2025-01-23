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Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangın, diş Hekimi Tüzgiray çifti ile iki çocuğunu hayattan kopardı. Çiftin, yakınlarına oteli beğenmediklerini, sabah da ayrılmak üzere valizlerini topladıklarını söylediği öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğunun cenazesi gözyaşları arasında Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden çiftin, yangın çıkmadan bir gün önce Bursa'daki ailesiyle konuştuğu ve oteli beğenmediği için sabah çıkacağını söylediği öğrenildi.

YAKINLARINA OTELİ BEĞENMEDİKLERİNİ SABAH AYRILMAK ÜZERE VALİZLERİNİ TOPLADIKLARINI SÖYLEDİLER

Ankara'da yaşayan ve 2012'de evlenen 41 yaşındaki diş hekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray, eşi 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray ve çocukları 11 yaşındaki Defne Tüzgiray ile 8 yaşındaki Demir Tüzgiray yarıyıl tatili için önce Bolu Kartalkaya'daki otele ardından da Bursa'ya ailesinin yanına gelme kararı aldı.

Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler

Yangın çıkmadan bir gün önce ailesiyle telefonla konuşan Tüzgiray çifti, telefonda, oteli beğenmediğini ertesi gün otelden çıkacaklarını söyledi.

Fakat gece 03.30 sıralarında çıkan yangın nedeniyle otelin 7. katında kalan Tüzgiray ailesi hayatını kaybetti.

TÜZGİRAY AİLESİ ATEŞ ÇEMBERİNDEN KAÇAMADI

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cenazesi Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından Bursa'daki ailesinin yanına getirildi.

Hayatını kaybeden Tüzgiray çifti Bademli Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşlarıyla Bademli Mezarlığına defnedildi.

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