Bolu’daki dehşetten 11 kişiyi kurtardı! Gizli kahraman o anları anlattı

Ankara Üniversitesi'nde 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olan jimnastik antrenörü Fatih Güller, eşi ve 2 çocuğuyla sömestir tatiline giden yeğeni Gülşen Doğan Durdağ tarafından, doğum günü hediyesi olarak Kartalkaya'ya davet edildi. Fatih Güller, yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, eşi Emre Durdağ ve çocukları Ali Ege Durdağ ile Eren Durdağ, 1 gün sonra kayak merkezine gidip, Grand Kartal Otel'e yerleşti. Aynı gece otelde yangın çıktı. 10'uncu katta kalan Güller, yangın sırasında seslere uyanıp, yeğeni ve ailesini de uyandırarak, koridora çıktı. Güller, yanındakilerle 8'inci kata kadar inerken, yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Fatih Güller, otelin yan tarafına bakan odaya girip, çarşafları birbirine bağlayarak, yeğeni ve ailesiyle birlikte 11 kişiyi sağ kurtardı. Yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, çarşafın bir kısmının yırtılması sonucu düşerek yaralandı.

'DUMANLAR HER TARAFI SARMIŞTI'

Ankara'da hastanede tedavi altında olan yeğeni Gülşen Doğan Durdağ'ın başında bekleyen Fatih Güller, DHA'ya konuştu. Fatih Güller, gece seslere uyandığını söyleyerek, "Kokuyu hissettim ama insan konduramıyor. 'Otel yanıyor, çıkın' diye bir ses duyduk. 10'uncu katta 1020 numaralı, iç içe bir odada kalıyorduk. Yeğenim, eşi ve küçük çocuğu odanın bir bölümünde, biz de yeğenimin büyük oğluyla odanın diğer bölümünde yatıyorduk. 'Kimse yanına hiçbir şey almasın' dedim. Hiçbir şey almadık ve olduğu gibi çıktık. Gözlüğümü, bir de telefonumu alabilmişim. Koridora çıktık korkunç bir dumanla karşılaştık. Bir kat indik, bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı" dedi.