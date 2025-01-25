Fotoğrafçı yangından kurtuluşunu anlattı: "Can pazarıydı"

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki yangın birçok hikayeyi de içinde barındırıyor. Sekizinci kattan birbirine bağladıkları çarşaflarla inerek kurtulan otel fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama, yangından nasıl kurtulduğunu anlattı. Mehmet Tahir Nama, kış sezonunda otelde fotoğrafçılık yaptığını, yaşanan olayda yaralandığını ve tedavisinin ardından Milas ilçesindeki evine döndüğünü belirtti. Yaşadıklarını unutmanın zor olduğunu belirten 33 yaşındaki Nama, 10'uncu kattaki odasında o gece duman kokusu ve insanların bağrışmalarıyla uyandığını ifade etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nama, "Çok üzücü bir gece oldu. Yanımdaki arkadaşımı uyandırdım. Daha önce de otelde çalıştığ��mız için hem personelin kullandığı hem bizim yangın merdiveni olarak adlandırdığımız merdivenlerden ne kadar aşağıya inersek o kadar iyi olur dedik. Mesafe kısalırsa atlarız diye düşündük. Fakat yoğun dumandan ancak iki kat inebildik" dedi.

"YATAKLARI FIRLATTIK"

Dumandan dolayı çıkışın olduğu kata inemediklerini dile getiren Nama, otelin bir tarafının tamamen dumanla kaplı olduğunu, dumanın kaplamadığı diğer tarafta koridorun sonundaki iki odadan birine girdiklerini ifade etti. Sekizinci katta girdikleri odaya da dumanın hızla geldiğini aktaran Nama, havluyu ıslatıp kapının altına koyduğunu, ona rağmen dumanın yavaş yavaş odayı kapladığını dile getirdi. Yangın sırasında girdikleri odadaki 15-20 kişi arasında otel çalışanı olarak sadece kendilerinin bulunduğunu, diğerlerinin yarı yıl tatili için çocuklarıyla gelen aileler olduğunu aktaran Nama, şunları anlattı "Camı kırdık. üzerine atlarız diye dışarıya fırlattık O sırada başka bir ağabey de çarşafları bağlamaya başlamıştı. Önce yanımdaki genç arkadaşımdan rica ettim, çarşafla ilk inen o oldu. Ondan sonra çocukları indirdik, kafamız rahatladı. Oyun salonunun üzerine, sac olan yere inmeye çalışıyorduk. Ben inerken bir süre sonra çarşafı tutamadım yaklaşık iki metreden sırt üstü düştüm. Hastaneye gönderdiler. Yaşadıklarımız, duman, çığlıklar, insanların bağırmaları orası can pazarıydı" dedi.

YANGININ İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in itfaiye raporuna göre, yangının 4'üncü katta bulunan mutfak/restoran bölümünden başladığı, 50'den fazla vatandaşın camlardan kurtarıldığı belirtildi. Raporda, 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi. Raporda, yangının nedenine ilişkin şu ifadeler yer aldı; "Yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır"