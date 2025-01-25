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Haberler Yaşam Konya'da 4 katlı bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da 4 katlı bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri...Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında Emine Mustafa'nın ardından eşi Turki Muhammed'in de 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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Konya’da 3 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...

Konya'nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 2 kişiye sağ olarak ulaşıldı. 7 saatlik çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı.

Binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya’da 3 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...

ENKAZDAN KURTARILAN KİŞİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Konya’da 3 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında Emine Mustafa'nın ardından eşi Turki Muhammed'in de 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Turki Muhammed'in cenazesi enkaz altından çıkartılıp, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da dün 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.

Konya’da 3 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN EVİNE GİREMEYEN KİŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI
Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.

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