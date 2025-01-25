Konya'da 4 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.
ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN EVİNE GİREMEYEN KİŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI
Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.
İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.
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