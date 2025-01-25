Konya'da 4 katlı bina çöktü! İşte bölgedeki son durum...

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da dün 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.