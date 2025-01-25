Konya’da bina çöktü: Geriye sadece enkaz kaldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde zemin katı dükkan olan 4 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme öncesi gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtulurken, enkaz altında olduğu düşünülen 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vali İbrahim Akın, "Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz, İçeriden çıkan 2 arkadaşımız kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğunu söylüyor" dedi. Selçuklu ilçesinde zemin katında dükkanların bulunduğu 4 katlı bina, dün saat 20.10 sıralarında çöktü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmış olup, AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şöyle söyledi: "Şu anda temel önceliğimiz tabii binanın altında vatandaşımız var mı, durumları nedir bunu öğrenmek. Binada 14 daire ve 7 dükkan bulunuyor."