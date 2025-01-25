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Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin bu yıl ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler '2025 Miraç Kandili ne zaman?' sorularını araştırıyor. İşte Diyanet takvimine göre Miraç Kandili tarihi...

AA

Giriş Tarihi:

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili yarın mı? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? soruları merak ediliyor. 5 vakit namazın farz kılındığı bu mübarek geceyi bol bol ibadetle geçirmek isteyenlerin araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2025 Miraç Kandili tarihi...

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek.

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, Miraç ve İsra olaylarının bir mucize olduğunu söyledi.

İsra olayının Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığını, Miraç hadisesinin ise Peygamberin hadislerinde yer aldığını bildiren Kapukaya, "Müslümanlar olarak Peygamberimizin beyanına iman ederiz ve Miraç olayının yaşandığına inanırız." dedi.

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

"MİRAÇ OLAYININ YAŞANDIĞI MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLAR İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"
Miraç ve İsra olaylarının yaşandığı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Kapukaya, "Allah'ın Hz. Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesi dolayısıyla bu mekan çok önemlidir. Miraç olayının yaşandığı Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Buranın etrafı mübarek kılınmıştır. Peygamberlerin bir çoğu burada vahye mülaki olmuştur. Kudüs adeta bir peygamberler şehri olmuştur." diye konuştu.

Gazzelilerin bugün Hz. Muhammed'in davasını sürdürdüğünü ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Kapukaya, "Mescid-i Aksa sadece Gazzelilerin, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların davasıdır. Filistinlilerin canla başla Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleyi tüm Müslümanlar vermelidir. Peygamber efendimizin hatırasını yaşatmak için asla onun ideallerinden vazgeçmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

"MESCİD-İ AKSA'NIN NÖBETİNİ TUTAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DUA ETMELİYİZ"
Kapukaya, Miraç'ın bir aynı zamanda bir dua gecesi olduğunu anımsatarak, "Bu gece Mescid-i Aksa'yı düşünmeliyiz. Mescid-i Aksa'nın nöbetini tutan, orada cuma namazını kılmak için eziyet, işkence ve gözaltına alınmayı göze alan Filistinli kardeşlerimize dua etmeliyiz. Onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Müslümanların Miraç olayını daha iyi idrak etmeleri için bu gecede hediye edilen beş vakit namazı kılmaları gerektiğini dile getiren Kapukaya, Miraç gecesinde namaz kılmanın, dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okumanın çok önemli olduğunu ifade etti.

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