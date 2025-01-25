Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, Miraç ve İsra olaylarının bir mucize olduğunu söyledi.
İsra olayının Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığını, Miraç hadisesinin ise Peygamberin hadislerinde yer aldığını bildiren Kapukaya, "Müslümanlar olarak Peygamberimizin beyanına iman ederiz ve Miraç olayının yaşandığına inanırız." dedi.