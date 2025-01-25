Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

"MİRAÇ OLAYININ YAŞANDIĞI MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLAR İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Miraç ve İsra olaylarının yaşandığı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Kapukaya, "Allah'ın Hz. Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesi dolayısıyla bu mekan çok önemlidir. Miraç olayının yaşandığı Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Buranın etrafı mübarek kılınmıştır. Peygamberlerin bir çoğu burada vahye mülaki olmuştur. Kudüs adeta bir peygamberler şehri olmuştur." diye konuştu.



Gazzelilerin bugün Hz. Muhammed'in davasını sürdürdüğünü ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Kapukaya, "Mescid-i Aksa sadece Gazzelilerin, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların davasıdır. Filistinlilerin canla başla Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleyi tüm Müslümanlar vermelidir. Peygamber efendimizin hatırasını yaşatmak için asla onun ideallerinden vazgeçmemeliyiz." ifadelerini kullandı.