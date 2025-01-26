MAHKEME SÜREÇLERİ KISALACAK
Yargı Reformu Strateji Belgesiyle ;
Türkiye Yüzyılında Hukukun üstünlüğünü esas alan demokrati̇k, si̇vi̇l "yeni̇ bi̇r anayasa" içi̇n çalışmalar yapılacak.
Hak ve özgürlükleri̇n daha etki̇n korunmasi̇ i̇çi̇n yeni̇ i̇nsan haklari eylem planı hazırlanacak, yeni̇ mahkemeler kurularak faali̇yete geçi̇ri̇lecek.
Uyuşturucu kullanma ve ti̇careti̇ suçuna i̇li̇şki̇n ihtisas mahkemeleri̇ belirlenecek.
Temyiz ve i̇sti̇naf incelemelerinin en geç 6 ay i̇çeri̇si̇nde sonuçlandırılması sağlanacak.
Bazı uyuşmazlıklar i̇çi̇n "doğrudan temyi̇z" si̇stemi̇ getirilecek.
Duruşmaların kesi̇nti̇si̇z devamı i̇lkesi̇ne uyulacak ve kanunda gösteri̇len i̇sti̇snai̇ hallerde duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebilmesi sağlanacak.