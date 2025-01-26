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Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

Önemli reformlara imza atılacak olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile cezasızlık algısı yıkılıyor. Paket kapsamında trafikte saldırı amacıyla aracından inenlerin ehliyetine el konulacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

Adalet Bakanlığınca 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı alanında önemli reformlara imza atılacak. Belgenin hazırlığında adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelenirken, paydaşların görüşleri dikkate alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı.

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi. Adalet Bakanlığının oluşturduğu resmi internet sayfasına 56 binin üzerinde vatandaş da görüş ve önerisini sundu. Ayrıca 12 bin paydaş anketi yapıldı.

ADALETE GÜVENİ DAHA DA ARTIRACAK
Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

MAHKEME SÜREÇLERİ KISALACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle ;
Türkiye Yüzyılında Hukukun üstünlüğünü esas alan demokrati̇k, si̇vi̇l "yeni̇ bi̇r anayasa" içi̇n çalışmalar yapılacak.
Hak ve özgürlükleri̇n daha etki̇n korunmasi̇ i̇çi̇n yeni̇ i̇nsan haklari eylem planı hazırlanacak, yeni̇ mahkemeler kurularak faali̇yete geçi̇ri̇lecek.

Uyuşturucu kullanma ve ti̇careti̇ suçuna i̇li̇şki̇n ihtisas mahkemeleri̇ belirlenecek.
Temyiz ve i̇sti̇naf incelemelerinin en geç 6 ay i̇çeri̇si̇nde sonuçlandırılması sağlanacak.
Bazı uyuşmazlıklar i̇çi̇n "doğrudan temyi̇z" si̇stemi̇ getirilecek.
Duruşmaların kesi̇nti̇si̇z devamı i̇lkesi̇ne uyulacak ve kanunda gösteri̇len i̇sti̇snai̇ hallerde duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebilmesi sağlanacak.

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

YARGILAMALARA YAPAY ZEKA DESTEĞİ GELİYOR
Sabah'ın haberine göre, Yargı Reformu Strateji Belgesinde "yapay zeka" da yer aldı. Yargılamalara katkı sağlaması amacıyla yargılama faali̇yetleri̇ni̇ destekleyi̇ci̇ "yapay zekâ" si̇stemleri̇ geli̇şti̇ri̇lecek.
Hukuk fakültesi̇ mezunlarinin görev yapacağı "noter yardımcılığı müessesesi" si̇steme kazandırılacak.
Hukuk fakülteleri̇ne gi̇ri̇şte başarı sıralamasının yükseltilmesi sağlanacak.
Türki̇ye Adalet Akademisi bünyesi̇nde de "Hukuk Araştırmaları Merkezi̇" kurulacak.

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

CEZASIZLIK ALGISI YIKILACAK
Başta bankacilik ve bi̇li̇şi̇m si̇stemi̇ kullanılmak sureti̇yle i̇şlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan soruların çözümüne yöneli̇k düzenlemeler yapılacak.
Suçların önlenmesi̇ amacıyla telefon aboneli̇ği̇ kurulması ki̇mli̇k doğrulama yöntemleriyle sıkı kurallara bağlanacak.
Beli̇rli̇ süre i̇çi̇nde telefon aboneli̇k kayıtları güncellenmeyen hatlar i̇leti̇şi̇me kapatılacak.

Hapi̇s cezası üst sınırı i̇ki̇ yildan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi̇ olan suçlarda ki̇şi̇ni̇n davranışlarının yeni̇den bi̇r suç i̇şleyeceği̇ hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun i̇şleni̇ş şekli̇, suçun kamu düzeni̇ni̇ aği̇r şeki̇lde bozma tehli̇kesi̇ gözetilerek tutuklama tedbi̇ri̇ne başvurulabi̇lmesi̇ne yöneli̇k düzenleme yapılacak.
Deneti̇mli̇ serbestli̇k uygulaması cezaların caydırıcılığı açısından yeni̇den değerlendirilecek.

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

TRAFİK VE DÜĞÜN MAGANDALARINA CEZALAR ARTIYOR
Trafi̇kte i̇şlenen suçlar i̇le trafik güvenli̇ği̇ni̇ tehli̇keye uğratan kabahatleri̇n yaptırımları, caydırıcılığı göz önünde bulundurularak
yeni̇den belirlenecek.
Trafi̇kte saldırı amacıyla araçtan i̇nme gi̇bi̇ davranışlar, sürücü belgesi̇ni̇n geri̇ alınması da dâhi̇l olmak üzere müstaki̇l yaptırıma bağlanması sağlanacak.
Ölümlü veya yaralanmalı trafi̇k kazalarında zaruret dışında olay yeri̇ni̇n terk edi̇lmesi̇ ayrı bi̇r suç olarak düzenlenecek.

Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

Suç i̇şlemek amacıyla örgüt kurma suçunun, vücut dokunulmazlığına, hürri̇yete ve çevreye karşi̇ i̇şlenen suçların cezalari̇ artırılacak.
Ses ve gaz fi̇şeği̇ atabi̇len silahların i̇zi̇nsi̇z taşınmasının yaptırımı artırılacak.
Ki̇şi̇leri̇n toplu olarak bulunduğu ni̇şan, düğün ve asker uğurlaması gi̇̇bi̇ yerlerde ses ve gaz fi̇şeği̇ atabi̇lenler de kapsama alınarak si̇lahla ateş eden ki̇şi̇lere veri̇lecek cezalar artırılacak.

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