Trafikte yeni dönem! O sürücülerin ehliyetine el konulacak

Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi. Adalet Bakanlığının oluşturduğu resmi internet sayfasına 56 binin üzerinde vatandaş da görüş ve önerisini sundu. Ayrıca 12 bin paydaş anketi yapıldı.

ADALETE GÜVENİ DAHA DA ARTIRACAK

Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.