Ağaçlara can geleceğe umut aşıladı

Denizli'de yaşayan 56 yaşındaki Salih Keskin, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nde aldığı eğitimle tarımsal üretime katkıda bulunuyor. Dağ bayır demeden dolaşan Keskin, yabani meyve ağaçlarını aşılama yöntemiyle yeniden hayata kazandırıyor.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi tarafından tarımsal üretimin önemli bir parçası olan ağaç budama tekniklerini öğretmek üzere 'Ağaç Budama ve Aşılama' kursu düzenledi. Tarımla uğraşanların yanı sıra emekliler ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kursta, gönüllü kursiyerlerin katılımıyla doğal ortamda ağaç budama ve aşılamalar yapıldı.

Ağaçları budama tekniklerinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve yabani ağaçların meyve veren türlere dönüştürülmesi amacıyla teorik ve pratik bilgiler alan kursiyerler, kursta öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

'BU İŞİ TAVSİYE EDİYORUM'

Tek başına dağ taş gezip ormandaki yabani meyve ağaçlarını aşıladığını ve bu işi yaparken mutlu olduğunu ifade eden emekli işçi Salih Keskin, "Da��lara çıkıyorum ve kendi torbamın içine aşı için gerekli ekipmanları koyup ormandaki ağaçları aşılıyorum. Tek başıma bu işi yapıyorum. Aşıladığım ağaçlarda belli bir zaman sonra kuşlar gelip yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunları görünce çok mutlu oluyorum.

Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezinden hocalarımla tanışıp daha fazla bilgiler edindim. Bilmediğimiz konuları hocalarla konuşup hallediyorum. Emekli olan arkadaşlara evinde oturacaklarına gönüllü olarak bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü insan kendini mutlu hissediyor" dedi.