Bakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl tamamlanacağını belirterek, "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz." dedi.
Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2024'ün, ulaştırmanın bütün modlarında dolu dolu bir yıl olduğunu ve geçen yıl birçok projeyi hizmete açtıklarını bildirdi.
Türkiye'de şu anda 13 bin 919 kilometre demir yolu ağı bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunun 2 bin 251 kilometresinin hızlı tren hatları olduğunu söyledi.
Uraloğlu, mevcut hızlı tren işletmeciliğine ilişkin bilgi vererek, "Ankara-İzmir Yüksek hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projelerimiz devam ediyor. Ayrıca planladığımız projelerimizden Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesini yaptık. Ankara-İstanbul süper hızlı treninin projesine çalışıyoruz. 10 yıllık projeksiyonda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hattımız saatte 350 kilometre hızda ve yaklaşık 344 kilometre uzunluğunda olacak." diye konuştu.