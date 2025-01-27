Bakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak

Türkiye'nin Orta Koridor'un önemli bir parçası olduğuna işaret eden Uraloğlu, ülkenin, Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayacak demir yolunun Avrupa'ya bağlanacağı güzergah üzerinde yer aldığını belirtti.



Avrupa'ya demir yolu bağlantısını Marmaray ile gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Marmaray'da günlük 300 tren hareketi var, 730 bin insanımız seyahat ediyor. Gecenin 4-5 saatlik bölümünde günlük bakımlarını yapıyoruz ve 4 yük trenini geçirebiliyoruz. Kuzey demir yolu olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ederken bıraktığımız çift hatlı bir demir yolu platformu var. Oradan yaklaşık 122 kilometre uzunluğunda, Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar gidecek, iki havalimanını da birleştirecek, yüksek kapasiteli saate 200 kilometre hızdaki demir yolu projesinin fizibilite çalışmalarını bitirdik. Bu yıl içinde başlayıp 4-5 yıllık periyotta bitirip demir yolu ağımızın kapasitesini artırmış olacağız, hem de alternatif olacak."



"IRAK TARAFINDA PROJE BİTME AŞAMASINDA"

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Basra Körfezi Fav Limanı'ndan başlayacak ilk fazının bu yıl devreye alınacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"Kalkınma Yolu, Fav Limanı'ndan başlayıp Bağdat üzerinden Ovaköy Sınır Kapısı'na giren 1200 kilometrelik demir ve kara yolu, enerji nakil hattı ve iletişim hatlarını da barındıracak. Irak tarafında proje bitme aşamasında, kuzey tarafını netleştirmeye çalışıyorlar. Finansmanla ilgili görüşmelerde model oluşturma noktasında bir yere geldik. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye'nin içinde bulundu 4 ülke olarak yıl içinde buranın yapımıyla ilgili süreci başlatabilmek için gayret ediyoruz. Kalkınma Yolu'nun Türkiye tarafında yer alacak ve 2025 Yılı Yatırım Programı'na alınan Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Ovaköy'e kadar olan kısmının ihalelerini yıl içinde yapmak istiyoruz."