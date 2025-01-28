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Doğum gününe saatler kala hayatını kaybetti

Erzincan’da 3. Ordu Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Çavuş Muharrem Abban, Ergan Kayak Merkezi’nde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Genç astsubay, doğum gününe saatler kala tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Doğum gününe saatler kala hayatını kaybetti

Kayak merkezinde yaşadığı kazada ağır yaralanarak doğum gününde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Profesyonel kayakçı olan Muharrem Abban, arkadaşlarıyla birlikte yeni açılan bir pisti denemek üzere kayak merkezine gitti. Ancak pistte yaşanan talihsiz bir olay sonucu pisten çıkan genç astsubay ağır yaralandı.

Doğum gününe saatler kala hayatını kaybetti

YASA BOĞULDULAR

26 Ocak 2002 doğumlu olan ve bugün 23. yaşına girmesi beklenen Abban, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Abban, tüm çabalara rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan'da görev arkadaşları tarafından düzenlenen bir törenle memleketi Denizli'ye uğurlanan Muharrem Abban'ın cenazesi, Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç yaşta hayata veda eden astsubayın ölümü ailesini, arkadaşlarını ve görev yaptığı birlik içerisindeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

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