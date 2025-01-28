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Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "14. İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 871 ton insani yardım malzemesi taşıyan "14. İyilik Gemisi"nin Mersin'den Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

AA

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Gazze’ye insani yardım ulaştıracak 14. İyilik Gemisi Mersin’den yola çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 871 ton insani yardım malzemesi taşıyan "14. İyilik Gemisi"nin Mersin'den Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şu bilgilere yer verdi:

"14. insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

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