Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı: Bakın ne işe yarıyor!

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere pek çok yerde doğal olarak yetişen kedi otu faydaları arasında uykusuzluk, stres, anksiyete gibi sorunların çözümünde destekleyici olarak kullanılması ilk sıralarda yer alır.

Ek olarak kadınlarda menopoz döneminde sık rastlanan ateş basması gibi semptomları hafifletmek için de kedi otundan faydalanılabilir. Ancak kedi otu faydaları ile bilinen bir bitki olsa da aşırı miktarda tüketildiğinde baş ağrısı, halsizlik, sindirim sistemi problemleri gibi çeşitli yan etkilere neden olabilir.