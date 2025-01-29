Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı: Bakın ne işe yarıyor!

KEDİ OTU NASIL KULLANILIR?
Bazı insanlar tarafından uyku problemlerinin çözümünde veya rahatlama amaçlı kullanılan kedi otu faydaları için bitki tentür (genellikle alkolle bitkinin eritilmesi neticesinde elde edilen sıvı), çay veya kapsül formlarında tüketilebilir. Ancak kedi otu dahil herhangi bir bitkisel ürünü kullanmadan önce alanında uzman bir doktora danışılması önemlidir.
Bazı çalışmalara göre kedi otunun başlıca kullanım alanları ve dozları şu şekildedir:
4-8 hafta boyunca günde 450-1,410 mg kedi otu uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.
Günde 0,3-3 gr kedi otu kökü stresin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Günde 530–765 mg anksiyete semptomlarının hafiflemesinde rol oynayabilir.
Günde 765–1,060 mg kedi otu tüketen kadınlarda menopoz döneminde ateş basması gibi semptomlarda hafifleme görülebilir.
Kedi otunun uykusuzluk, stres gibi durumlarda önerilen dozlarda alındığında etkili olabileceğini gösteren çeşitli çalışmalar olmakla birlikte bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle özellikle herhangi bir sağlık sorunu bulunanların kedi otu gibi herhangi bir bitkisel ürünü kullanma konusunda dikkatli olması önemlidir.