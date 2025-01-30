Ege Denizi’nde korkutan deprem!

AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Buna göre deprem, 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 18.55'te Ege Denizindeki Eğriboz Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kara parçası olan Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklıkta kaydedilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer: Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)

Tarih: 2025-01-30

Saat: 18:55:23 TSİ

Enlem: 38.40472 N

Boylam: 23.925 E

Derinlik: 5.4 km

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir) 5.4 4.3 30.01.2025 18:55:23

Beyşehir (Konya) 11.4 1.3 30.01.2025 18:19:06

Sincik (Adıyaman) 9 1.3 30.01.2025 18:08:12

Bigadiç (Balıkesir) 6.98 1.4 30.01.2025 18:07:36

Maden (Elazığ) 7 1.1 30.01.2025 17:56:15

Bulanık (Muş) 7.54 1.3 30.01.2025 17:51:05

Elbistan (Kahramanmaraş) 7 0.9 30.01.2025 17:48:58

Maden (Elazığ) 7 1 30.01.2025 17:47:11

Sumbas (Osmaniye) 14 2.5 30.01.2025 17:31:46