Buluta yedeklemek veri kaybından kurtarıyor

Akıllı telefonlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve içlerinde önemli kişisel veriler barındırıyor. Telefonun çalınması, kaybolması veya hasar görmesi durumunda veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme yapmak büyük önem taşıyor. Akıllı telefon sahipleri için fiziksel yedekleme dışında bulut tabanlı yedekleme uygulamaları öne çıkıyor. Hızlı internet bağlantısı bu olasılıklaırn kullanımını artırıyor. İşte akıllı telefon sahipleri için yedekleme önerileri:

OTOMATİK YEDEKLEMEYİ ETKİNLEŞTİRİN

Otomatik yedeklemeyi etkinleştirin. Hem Android hem de iOS cihazlarda otomatik yedekleme özelliği bulunuyor. Bu özelliği açarak düzenli aralıklarla yedekleme yapabiliyor. Android telefonlarda Google Hesabınızla otomatik yedekleme yapılır. iPhone ve iCloud ayarlarından otomatik yedeklemeyi açılabiliyor. Fotoğraflar ve videolar genellikle en değerli verilerdir. Bu dosyaları düzenli olarak yedeklemek için farklı uygulamalar kullanılabiliyor. Google Fotoğraflar veya iCloud Fotoğraflar gibi hizmetleri kullanın. Alternatif olarak, fotoğraflarınızı bilgisayarınıza veya harici bir depolama cihazına aktarın. Bazı uygulamalar, kendi bulut yedekleme özelliklerini sunar (örneğin, WhatsApp sohbet yedeklemesi). Önemli uygulama verilerinizi kontrol edin ve uygulama içi yedekleme seçeneklerini kullanın.

TELEFONA GÖRE ADIM ADIM

Yedekleme işleminin düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli aralıklarla yedeklemelerinizi kontrol edin. Özellikle büyük güncellemeler veya önemli değişiklikler sonrasında yedekleme yapın. Tek bir yönteme bağlı kalmayın. Örneğin, hem bulut hem de yerel yedekleme yaparak verilerinizin güvende olmasını sağlayın.

GOOGLE DRİVE (ANDROİD): Android kullanıcıları, Google Hesabı ile entegre olan Google Drive'ı kullanarak kişisel verilerini (fotoğraflar, kişiler, uygulama verileri vb.) otomatik olarak Yedekleyebiliyor. Ayarlar <\#62> Sistem <\#62> Yedekleme yolunu izleyerek otomatik yedeklemeyi açabilirsiniz.

İCLOUD (İPHONE): iPhone kullanıcıları, iCloud hesabı ile fotoğraflar, kişiler, notlar ve uygulama verilerini yedekleyebiliyor. Ayarlar <\#62> [Adınız] <\#62> iCloud <\#62> iCloud Yedekleme yolunu izleyerek yedeklemeyi etkinleştirebiliyor.

DİĞER BULUT HİZMETLERİ: Dropbox, OneDrive gibi hizmetler de fotoğraf ve dosyalarınızı yedeklemek için kullanılabiliyor.

YEREL HİZMETLERİ KULLANMALISINIZ

Bilgisayara Yedekleme (iPhone): iTunes (Windows) veya Finder (Mac) kullanarak iPhone'unuzun tam yedeğini bilgisayarınıza alabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes/Finder üzerinden yedekleme yapın. Bilgisayara Yedekleme (Android): Android cihazınızı bilgisayara bağlayarak manuel olarak dosyalarınızı kopyalayabilirsiniz.

HARİCİ DEPOLAMA: USB bellek veya harici sabit disk gibi cihazlara önemli dosyalarınızı yedeklenebiliyor.

SD KART YEDEKLEMESİ

SIM kartınızdaki kişileri Google Hesabınıza veya telefon hafızanıza kaydedin.

SD kart kullanıyorsanız, önemli dosyalarınızı düzenli olarak bilgisayara veya buluta aktarın.

CİHAZ BULMA ÖZELLİĞİ: Android'de "Cihazımı Bul" ve iPhone'da "Find My iPhone" özelliklerini etkinleştirin. Bu özellikler, telefonunuzu kaybettiğinizde bulmanıza veya uzaktan kilitlemenize yardımcı olur.

EKRAN KİLİDİ: Güçlü bir PIN, şifre veya biyometrik kilidi (parmak izi, yüz tanıma) kullanın.

TELEFON SİGORTASI: Telefonunuzun çalınması veya hasar görmesi durumunda sigorta yaptırmayı düşünebilirsiniz.

KAYIP YA DA ÇALINTI DURUMLARINDA ÖNLEM

Telefonunuzu kaybettiğinizde veya çaldırdığınızda:

1. Cihaz bulma özelliği ile telefonunuzun yerini tespit edin.

2. Telefonunuzu uzaktan kilitleyin veya verilerinizi silin.

3. Operatörünüzü arayarak SIM kartınızı bloke ettirin.

4. Yedeklediğiniz verileri yeni bir cihaza aktarın.