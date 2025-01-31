Hatay’da girişimci kadınlara eğitim ve teknoloji desteği

Nokia ve UN Women iş birliği ile kadınların teknolojiye erişimini artırmak ve girişimcilik becerilerini geliştirmek üzere yürütülen küresel programın Türkiye'de gerçekleştirilen ayağına Türk Telekom, teknoloji ve eğitim desteği ile dahil oldu. "Girişimcilik İçin Harekete Geç" adıyla Hatay'da düzenlenen program kapsamında, depremden etkilenen kadın girişimcilere finansal okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitimler verildi. Eğitim programı ile kadınların girişimcilik becerilerini artırarak iş dünyasında daha fazla yer almaları hedeflenirken, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler sunulması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artırılması, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve iş dünyasında aktif bir rol alabilmeleri hedefiyle Nokia ve UN Women iş birliği ile 8 farklı ülkede yürütülen küresel programa, Türkiye'de Türk Telekom da katıldı. Hatay'da düzenlenen eğitimlere bölgedeki 9 kadın kooperatifinden 27 kadın girişimci katıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ

Nokia ve Türk Telekom'un gönüllüleri tarafından verilen toplamda 20 saatlik eğitimlerde; finansal ve dijital okuryazarlık, siber güvenlik, pazarlama, proje yönetimi ve tedarik zinciri gibi alanlarda uygulamalı ve beceri kazandırmaya yönelik içerikler aktarıldı. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken toplumsal kalkınmayı desteklemeyi de görev ediniyoruz. Kadınların teknolojiyle güçlenmesi, ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biridir. Dijital dünya, girişimci kadınlar için sınırsız fırsatlar sunarken biz de onların iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almalarını, teknolojiyi bir dönüşüm ve ilerleme kaynağı olarak kullanmalarını desteklemeye çalışıyoruz. 'Girişimcilik İçin Harekete Geç' programıyla, depremden etkilenen Hatay'daki kadın kooperatiflerine teknoloji ve eğitim desteği sunarak onların girişimcilik becerilerini artırmaya katkıda bulunuyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz" dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİ

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, "2022 yılında UN Women ile global çapta başlattığımız iş birliğini, 2024 yılında Türk Telekom'un değerli desteğiyle ilk defa Türkiye'ye taşımanın gururunu yaşıyoruz. 'Girişimcilik İçin Harekete Geç' programı kapsamında UN Women, Türk Telekom ve Nokia olarak Hatay'da depremden etkilenen kadın kooperatifleriyle bir araya geldik. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve iş dünyasında daha aktif bir şekilde yer almalarına destek olmak adına anlamlı bir adım attık. Bu amaç doğrultusunda sahadaki ihtiyaçları dikkatle analiz ederek eğitim içeriklerini oluşturmak ve bu bilgileri katılımcıların girişimlerine kolayca entegre edilebilmesi için titizlikle çalıştık. Nokia Türkiye olarak hem sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya hem de kadınların güçlenmesi için ilham kaynağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ETKİ

UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı, "UN Women olarak kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini destekleyen her türlü iş birliğini çok değerli buluyoruz. Bu program, depremden etkilenen kadın girişimcilerin hayatlarına dokunarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir bir etki yaratma potansiyeline sahip. Kadınların girişimcilik yolculuğunda karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına yardımcı olacak bu tür programlar, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmada da kritik bir rol oynuyor. Nokia ile yürüttüğümüz program kapsamında, Türk Telekom'un da desteğiyle gerçekleşen bu eğitimin, kadınların teknolojiye erişimini artırarak onların girişimcilik yolculuklarını ve bu yolla deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasını destekleyeceğini umuyoruz. Değerli özel sektör partnerlerimizin eşitliğe yatırım yaparak bu tür programlarda yer almalarını görmek bizler için çok kıymetli. Bu iş birliğinin diğer şirketlere de ilham olacağına inanıyoruz" dedi.