Adeta doğal bir güç deposu! Çemen otunun faydalarını öğrenince aktara koşacaksınız

TESTOSTERONU YÜKSELTİR VE SPERM SAYISINI ARTIRIR
Çemen otu, düşük testosteron ve sperm seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, 50 erkek gönüllü, 12 hafta boyunca çemen otu tohumu özü aldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 85'inde sperm sayısı arttı. Sonuçlar ayrıca özün sürekli olarak zihinsel uyanıklığı, ruh halini ve libidoyu iyileştirdiğini gösteriyor.
ENFLAMASYONU AZALTIR
Çemen otundaki önemli düzeydeki antioksidanlar, ona bir anti-inflamatuar ajan olarak büyük bir potansiyel sağlar. Farelerde 2012 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçları, çemen otu tohumlarındaki yüksek antioksidan flavonoid içeriğinin iltihabı azaltabileceğini göstermektedir.
KALP VE TANSİYON HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR
Çemen otu tohumlarının düzenli tüketimi, faydalı HDL kolesterol düzeylerini artırırken kandaki toplam kolesterol, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, bu tohumların bağırsaklardan kolesterol emilimini yavaşlatan steroidal saponinler içermesidir. Çemen otu kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olabilir, bu da kalp rahatsızlıkları geliştirme riskini azaltabilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Bunun nedeni, çemen tohumlarının kabaca yüzde 48 diyet lifi içermesi olabilir. Diyet lifinin sindirimi çok zordur ve bağırsaklarda şeker ve yağların sindirilmesini zorlaştıran yapışkan bir jel oluşturur.
DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ
Çemen otu, geleneksel tıp sistemlerinde ağrıyı gidermek için uzun süredir kullanılmaktadır. Araştırmacılar, bitkide bulunan alkaloid adı verilen bileşiklerin, beynin ağrıyı algılamasını sağlayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olduğunu düşünüyor. 2014'te yapılan bir çalışma, ağrılı adetleri olan 51 kadın, ardışık 2 ay boyunca adetlerinin ilk 3 günü boyunca günde üç kez çemen tohumu tozu kapsülleri aldı. Aylar arasında daha kısa ağrı süreleri ve daha az semptom yaşadılar.