Kartalkaya yangın faciası ders oldu

MEB emsal bir uygulamaya imza attı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelde çıkan yangın sonrasında okullarda ikinci dönemin başlayacağı 3 Şubat'tan itibaren uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı.

DANIŞMANLIK VERİLECEK

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında aralarında öğrencilerinde bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Yangın faciasının ardından harekete geçen MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.

TÜM OKULLARDA GERÇEKLEŞECEK

MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nda, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi. Okullarda, eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

DENİZLİ'DE OTEL DENETİMLERİ ARTTI

Aydın genelinde ekipler otellere olan denetimleri sıklaştırdı. Bolu'da yaşanan otel yangının ardından Türkiye genelinde otel denetimleri sıklaştırıldı. Aydın'da da otel sayısının fazla olması nedeniyle denetimlere hız verildi. Aydın Valiliği öncülüğünde İl Kültür Turizm, İl Jandarma, İl Emniyet, Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediyeleri ve zabıta ekiplerinden oluşan bir heyet kurularak il genelindeki otelleri denetlenmeye başladı. Denetim ekibi Nazilli'ye gelerek belirlenen 11 oteli inceledi. Yapılan kontrollerde, itfaiye ekibinin hazırladığı raporda 5 otelin yangın güvenliği açısından yetersiz olduğu tespit edildi. Bu otellerin uygunluk sağlayana kadar hizmet dışı kalmasına karar verildi. Yetkililer, güvenlik önlemlerini yetersiz bulan otel sahiplerine uyarılarda bulunarak, denetimlerin devam edeceğini ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.