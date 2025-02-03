Çiftlik Bank davasında karar! ’Tosuncuk’a rekor ceza

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere, 'Suç örgütü kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edilen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

'DOLANDIRMA AMACIM YOKTU'

Tutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, "Yazılı savunmam oldu detaylı şekilde. Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için zararları ödeyemedim. El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir. Tutuklu Sanık Fatih Aydın ise savunmasında, "Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık Osman Naim Kaya ise savunmasında, "Hiçbir şekilde firar ve kaçak durumda olmadım. Ben mahkemenin orada da burada da tahliye olduğumda dolayısıyla Mehmet Aydın ile internet aracılığıyla tanıştım. Mehmet Aydın'ın Türkiye'deki işleriyle alakam yoktur. Emir alışverişim olmadı. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuklu Sanık Havva Özay ise, "Başkanım örgütle alakam yoktur. Hesabıma gelen paralar kumarhaneden gelmiştir. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.