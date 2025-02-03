  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Forbes Dergisi, Türkiye'de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Forbes Dergisi, Türkiye'de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, Türkiye'deki müzeleri 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlığı altında listeledi.

DHA

Giriş Tarihi:

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Forbes Dergisi'nde yer alan ve Türkiye'deki müze ve sergileri anlatan 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlıklı yazıda, gezginler tarafından gözden kaçan ve görülmesi gereken müzelere yer verildi.

Yazıda, "Gezginler tarafından sıklıkla gözden kaçan, inanılmaz derecede radar altında kalmış müzeler bulunuyor. Antik sanattan modern heykele, filmlerden mozaiklere, banyolardan insan saçına kadar uzanan geniş bir yelpazede koleksiyonlar yer alıyor" ifadeleriyle 10 Türk müzesi listelendi.

İşte o müzeler...

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Baksı Müzesi

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Yeni Troya Müzesi

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

İstanbul Sinema Müzesi

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

CerModern (Ankara)

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

İzmir Çamlık Selçuk Demiryolu Müzesi (Kuşadası)

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Chez Galip Saç Müzesi (Avanos)

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Sakıp Sabancı (İstanbul)

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Bayburt)

Forbes Dergisi, Türkiye’de görülmesi gereken 10 müzeyi listeledi

Türk Hamamı Müzesi (Beypazarı)

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA