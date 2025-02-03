Küçük hayranından Erdoğan’a nergis

AK Parti İzmir 8. Olağan Genel Kurulu için Cumartesi günü İzmir'e gelen Başkan Erdoğan'ı kongrenin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu girişinde Bayındırlı küçük hayranı 11 yaşındaki Başar Baştuğ, ilçenin ünü sınırlarını aşan nergisleriyle karşıladı. Ortaokul öğrencisi küçük Başar AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi olan babası Aytaç Baştuğ ve annesi ile birlikte Erdoğan'la sohbet etti. Erdoğan'ın elini öperek kendisine bir demet Nergis takdim eden Baştuğ, "Sizi çok seviyorum Cumhurbaşkanım, lütfen nergis festivalimize gelin" dedi. Küçük çocuğa harçlık ve oyuncak hediye eden Erdoğan ise "İnşallah" yanıtını verdi. Sıkı bir Erdoğan hayranı olduğunu ifade eden küçük Başar, "Onun elini öptüm, dünyalar benim oldu" diye konuştu.

ETEM ÇALIŞKAN'A TAZİYE MESAJI YAYINLADI

BAŞKAN Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan paylaşımında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.