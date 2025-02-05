Şarkıcı Kurtuluş Yargıtay’dan kurtulamadı

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un, Aydın'da bir otelde 19 yaşındaki B.B'ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla yargılandığı dava hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin verdiği beraat kararını istinaf mahkemesi onaylamıştı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi. Magazin dünyasını sarsan olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir otelde 2022 yılında yaşandı. İddiaya göre, şarkıcı Kurtuluş Kuş, 19 yaşındaki hayranı B.B.'ye karşı nitelikli cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine Kuş hakkında 'Cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı.

BAKANLIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Kuş, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve dava beraatla sonuçlandı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile genç kızın ailesi, beraat kararına itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi de beraat kararını onayladı. Son olarak dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, beraat kararının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirerek kararın bozulmasını talep etti. Şimdi gözler Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin vereceği nihai kararda.