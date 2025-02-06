11 yıl önce eşi ve kızı dahil 7 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Aydın'daki olay 05 Temmuz 2014 tarihinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzmir'deki işleri iyi gitmeyen H.A. Bozdoğan'ın Kavaklı Mahallesi'ndeki evine döndü. Bir süre burada yaşayan ve eşinden boşanan H.A. iddiaya göre bunalıma girerek, eşi ve kızı dahil olmak üzere mahallede önüne gelene ateş açarak biri ağır 7 kişiyi yaralamıştı.

11 yıl önce Bozdoğan'da işlediği olayın şüphelisi, kasten öldürme suçundan araması 19 yıl 9 ay araması bulunan H.A. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. 73 yaşındaki H.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.