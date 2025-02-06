46 senedir kızını arıyordu, Müge Anlı buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine çok çarpıcı bir buluşma gerçekleşti. Programa katılan Hüseyin Bey'in yarım kalan hikayesi programda mutlulukla bitti. Kızını arayan Hüseyin Bey, program sırasında kızının telefonu ile şoke oldu. Kızını 46 yıldır aradığını söyleyen Hüseyin Bey, "Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Canlı yayında yıllardır aradığı kızına kavuşan Hüseyin Bey, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

YILLARCA ARADI

Kızını en son 2 yaşında gördüğünü söyleyen Hüseyin Bey, "Kocaeli'nde tek yaşıyordum. Şaziment hanım da aynı mahalleydi ve evliydi. Ama eşinin Suudi Arabistan'da çalıştığını söyledi. Tanıştıktan sonra gönül ilişkimiz başladı. Bana hamile kaldığını söyledi. 1977 yılında da kızım dünyaya geldi. Kızımı 2 yaşına kadar görmeye devam ettim. Ama daha sonra çalışmak için Fransa'ya gittim. Şaziment hanımla mektuplaşmaya iletişim halinde olmaya devam ediyordum. Şaziment hanım bana bir mektup yazmış ve Kayseri'deki ablasının numarasını vermişti. O numaradan kendisini arayıp konuşacaktım, ama arabamın kapısını açık bırakmışım ve çantam hırsızlar tarafından çalındı. Çalınan çantamda ise tüm evraklarım ve Şaziment Hanım'ın ablasının numarası vardı. O günden sonra Türkiye'ye döndüğümde Kayseri'ye gittim arayıp bulmaya çalıştım ama bulamadım" diye konuştu.

SÜRPRİZ TELEFON

Heyecan verici gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Hüseyin Beyin kızı canlı yayına bağlandı. Yıllar sonra Arzu, babasına ilk kez merhaba dedi. Hüseyin Bey, kızına "Sesini duymak çok mutlu etti beni, haksızım biliyorum. Duygulandım çok, 46 yıldır seni çok düşündüm, çok ağladım. Seni düşünmekten, bulmaya çalışmaktan beynimde tümör oluşmuştu. Seni hiçbir zaman unutan bir baba olmadım. Seni bunca zaman aramadım baba olarak haksızlık ettim, ama bunu seninle konuşmak isterim" dedi.

Telefonun ucundaki Arzu hanım ise "Şaşkınım beklemiyordum. Babamı bulmayı çok istemiştim. 6 yaşındayken büyük ablam babamın farklı olduğunu söyledi. 30'lu yaşlarımda babamı bulmaya çalıştım. Sizi her gün izliyorum TV'yi açtığımda babamı gördüm. Annemin adını söyledi. Şoktayım. Annem, Hüseyin Beyle ilgili kötü bir şey anlatmadı ama fazla bir şey de anlatmadı" diyerek babasıyla görüşmek istediğini söyledi.