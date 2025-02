Bulut üzerinden eğitime teknoloji desteği geliyor

Kunduz, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu kaynakları erişilebilir bir şekilde sunuyor. Platform, öğrencilerin konuları çalışması, soruları çözmesi, çözemedikleri soruları sorması ve netlerini artırmasına yardımcı oluyor. AWS'in sunduğu esnek ve ölçeklenebilir bulut altyapısı sayesinde Kunduz, artan trafiği daha düşük maliyetlerle yönetebiliyor ve hizmetlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırabiliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE HİZMET

Kunduz kurucularından Başar Başaran, "AWS, temel ve altyapısal teknoloji problemlerini bizim için çözüyor. Bu sayede asıl odaklanmamız gereken inovasyon ve yeni çözümler sunma konularına daha fazla zaman ayırabiliyoruz. AWS, bir hizmet sağlayıcısından öte, iş ortağımız konumunda" dedi. Son 5 yılda Türkiye'nin en büyük eğitim platformu haline gelen Kunduz, 800'den fazla eğitim kurumuyla iş birliği yapıyor. Şirket, Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya da taşıyarak Hindistan'da bir operasyon merkezi kurdu ve Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'da hizmet vermeye başladı. Kunduz, "better education for all" (herkes için daha iyi eğitim) sloganıyla hareket ederek, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi hedefliyor.

KALİTELİ EĞİTİM

AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, "Kunduz'un AWS servislerini kullanarak sunduğu eğitim paketleri sayesinde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde her kesimden öğrenci kaliteli eğitime erişebiliyor. Büyüme yolculuklarında birlikte ilerleyeceğimiz için heyecanlıyız" dedi. Kunduz, AWS'in sunduğu otomatik ölçeklendirme ve otomasyon özellikleri sayesinde planlama süreçlerinde daha hızlı kararlar alabiliyor ve yeni servis ihtiyaçlarını kısa sürede hayata geçirebiliyor. Bu iş birliği, Kunduz'un hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyümesine önemli bir katkı sağlıyor.