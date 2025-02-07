Kuruluş Osman zirveyi bırakmıyor

ATV'NİN sevilen dizisi Kuruluş Osman 179. bölümü ile Çarşamba akşamının birincisi oldu. Dizi, Tüm Kişiler Kategorisi'nde yüzde 7,31 reyting, yüzde 17,18 izlenme payı, AB Kategorisi'nde ise yüzde 5,31 reyting, yüzde 13,57 izlenme 20+ABC1 Kategorisi'nde ise yüzde 7,17 reyting yüzde 15,80 izlenme payı elde ederek üç kategoride de birinci sıraya yerleşti. Dizinin 179. bölümünde, ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranındaki 179'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.