Meteoroloji’den bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8, pazar akşam saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Güney Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, pazartesiye kadar 5 ila 7 yer yer 8, güneyden 4 ila 6 kuvvetinde fırtına şeklinde, pazartesi, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyden 3 ila 5 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, pazar akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esmesinin ardından etkisini azaltması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatısından rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, pazartesi kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, pazartesi ise Batı Karadeniz'in batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı bekleniyor.