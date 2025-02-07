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Sıla bebek davasında karar açıklandı

Tekirdağ'da Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

İHA

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Sıla bebek davasında karar açıklandı

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar son kez savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından hükmünü açıklayarak sanıklara çeşitli cezalar verdi.

Mahkeme, anne Bakiye Y.'yi öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan G.K. cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. ise cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kanı. A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından taraflar duruşma salonundan ayrıldı.

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Sıla bebek davasında karar açıklandı Sıla bebek davasında karar açıklandı Sıla bebek davasında karar açıklandı

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