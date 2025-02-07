Tarım arazisi çetesine operasyon: 45 gözaltı

Türkiye genelinde 12 ilde bölünemez statüdeki tarım arazilerinin satışını hukuka aykırı olarak yapan çeteye yönelik operasyonda 45 kişi yakalandı. İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Ankara, Antalya, Edirne, Iğdır, Giresun, Karabük, Kırklareli, Konya, Tekirdağ'da 54 tarım arazisini, açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürerek satıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

HEPSİNE EL KONULDU

6 ay süren çalışmalar sonucunda İstanbul'da 32, Diyarbakır'da 1, Konya'da 9, İzmir'de 3 ve Çanakkale'de 3 olmak üzere toplam 48 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 45 şüpheli yakalandı. Gözaltına allananlardan birinin tapu müdürü, birinin de muhtar olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 650 adet tapu belgesi, 150 adet noter vekaletnamesi, 75 adet muvafakatname, 50 adet mahkeme kararı, 30 adet kadastro belgesi, 40 adet senet, 30 adet çek, 4 milyon TL değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyonda çeşitli illerde piyasa değeri 5 milyar Türk lirası olan şüphelilere ait 585 arsa ile 80 konuta da el konuldu. Operasyonda yakalanan 45 şüpheli 31 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 37 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.